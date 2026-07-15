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В верхах заговорили начистоту: эти чиновники не считают народ безликой массой

В верхах заговорили начистоту: эти чиновники не считают народ безликой массой

По мнению ряда экспертов, противник перешёл к активным действиям, нанося удары по Новороссии, блокируя Крым и атакуя нефтеперерабатывающие заводы на расстоянии до 2500 километров от линии боевого соприкосновения.

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