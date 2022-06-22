Военное обозрение

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Пресса Китая: Испытываемая китайская система ПРО будет результативнее американской

Пресса Китая: Испытываемая китайская система ПРО будет результативнее американской

Изображение носит иллюстративный характер В воскресенье Китай успешно завершил испытания системы противоракетной обороны, что стало важным событием в плане укрепления национальной обороны страны.

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