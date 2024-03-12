В Астрахани продается один из вузов

В Астрахани продается множество коммерческой недвижимости. Объявления разного характера: продажа пустующего здания или помещения; продажа зданий с арендаторами, которых новый собственник может оставить, а может заменить чем-то другим; продажа готового бизнеса.
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