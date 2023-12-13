Гендиректор телеканала «Пятница!» создаст проекты для ТНТ и ТВ3

Гендиректор телеканалов «Пятница!» и «Суббота» (входят в холдинг «Газпром-медиа») Николай Картозия заявил о том, что займется созданием контента для телеканалов ТНТ и ТВ3 (также входят в ГПМ), пишут «Ведомости» со ссылкой на слова директора канала ТНТ Тину Канделаки.