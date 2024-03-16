Владимир Путин: Польша не сможет уйти, если введет войска на Украину Ирэн ОрлонскаяПо словам президента РФ Владимира Путина, если Польша введет войска на Украину, то это действие может иметь долгосрочные последствия, так как страна стремится вернуть земли, которые она считает своими.