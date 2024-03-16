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Владимир Путин: Польша не сможет уйти, если введет войска на Украину

Владимир Путин: Польша не сможет уйти, если введет войска на Украину

Владимир Путин: Польша не сможет уйти, если введет войска на Украину Ирэн ОрлонскаяПо словам президента РФ Владимира Путина, если Польша введет войска на Украину, то это действие может иметь долгосрочные последствия, так как страна стремится вернуть земли, которые она считает своими.

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Комментарии
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Валерий Бирюков
Надо бы поинтересоваться численностью войск, чтобы начать изготовление &quot;деревянных макинтошей&quot; для вводимых. А для заготовки леса уже сейчас нужно формировать бригады на лесоповал из дерьмократов всёпропальщиков.
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