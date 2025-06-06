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Стыд и срам за наши налоги: о костюме гениталий в День защиты детей в Новгороде и размышлениях Бориса Корчевникова по этому поводу

Стыд и срам за наши налоги: о костюме гениталий в День защиты детей в Новгороде и размышлениях Бориса Корчевникова по этому поводу

Интересная жизнь с Vera Star Похоже, некоторых артистов прошлые скандалы ничему не учат. Ровно год назад в Уфе, в День защиты детей, Ольга Бузова вышла на сцену в вызывающем наряде и вызвала волну негодования.

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Комментарии
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ВЙ
Валентин Йиоффе
Эти девушки зарабатывают из нашего бюджета... И они тут не причём Если всё так и есть, как написано, то происходящее больше похоже на провокацию самого губернатора... Пусть отмывается на СВО...
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8 час.
Юна
Фу, так позорно...Ей заплатили, чтоб она это одела? Просто не верится, что нормальная девушка может это на себя примерить..
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6 час.
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