Овечкин забил 891-й гол в НХЛ, сократив отставание от Гретцки до трех шайб

Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приблизился к канадцу Уэйну Гретцки в рейтинге лучших бомбардиров регулярных сезонов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сократив разрыв до трех шайб.
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