Врач рассказала о трех главных болезнях дачников

У россиян, которые усердно работают на дачном участке, не соблюдая меры осторожности, могут произойти проблемы с сердцем, головокружения, нарушение зрения, сильная усталость или повышение температуры, рассказала врач психиатр-нарколог Марина Калюжная.
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