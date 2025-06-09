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Врач рассказала о трех главных болезнях дачников

Врач рассказала о трех главных болезнях дачников

У россиян, которые усердно работают на дачном участке, не соблюдая меры осторожности, могут произойти проблемы с сердцем, головокружения, нарушение зрения, сильная усталость или повышение температуры, рассказала врач психиатр-нарколог Марина Калюжная.

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