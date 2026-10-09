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Царьград

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Telegraph: НАТО и ЕС пытаются уговорить Грецию и Испанию передать PAC-2

Telegraph: НАТО и ЕС пытаются уговорить Грецию и Испанию передать PAC-2

НАТО и ЕС предпринимают усилия для убеждения Греции и Испании передать Украине перехватчики PAC-2 с истекающим сроком годности.

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