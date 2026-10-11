The Rookie Season 9 At New York Comic Con: Live Panel Updates From Nathan Fillion & Co.

We bring you all of the important updates from the show's New York Comic Con panel!We bring you all of the important updates from the show's New York Comic Con panel!.
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