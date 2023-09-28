Мощный шторм неожиданно обрушился на роскошный круизный лайнер, который уже возвращался в порт. Волны поднялись выше рубки, проливной дождь накрыл палубы тоннами воды, сильный ветер бросал судно из стороны в сторону.
Пассажирский лайнер идет через 12-балльный шторм. Видео из кают
Комментарии
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лл
лина любимцева
Брррр.... СТРА-ААШНО!!
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7 час.
ВИ
Виктория Иванова
"Критичные инциденты с круизными лайнерами крайне редки". Это, конечно, очень утешает.🙄
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4 час.
Н
НС
ага. "Титаник", " Андреа Дориа", "Нахимов". "Коста Конкордиа". И это ещё не все трагедии на море. Да и на реках знаете ли не так безопасно как кажется - "Булгария", помните?
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1 час.
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