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TRENDYMEN

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Пассажирский лайнер идет через 12-балльный шторм. Видео из кают

Пассажирский лайнер идет через 12-балльный шторм. Видео из кают

Мощный шторм неожиданно обрушился на роскошный круизный лайнер, который уже возвращался в порт. Волны поднялись выше рубки, проливной дождь накрыл палубы тоннами воды, сильный ветер бросал судно из стороны в сторону.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Брррр.... СТРА-ААШНО!!
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7 час.
ВИ
Виктория Иванова
&quot;Критичные инциденты с круизными лайнерами крайне редки&quot;. Это, конечно, очень утешает.🙄
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4 час.
Н
НС
ага. &quot;Титаник&quot;,  &quot; Андреа Дориа&quot;, &quot;Нахимов&quot;. &quot;Коста Конкордиа&quot;. И это ещё не все трагедии на море. Да и на реках знаете ли не так безопасно как кажется - &quot;Булгария&quot;, помните?
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1 час.

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