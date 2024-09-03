Кирби анонсировал «варианты действий» США против Мадуро

Политика как она есть

Власти США совместно с партнерами рассматривают шаги возможных действий против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и чиновников страны из-за выдачи ордера на арест кандидата от опозиции на президентских выборах Эдмундо Гонсалеса.