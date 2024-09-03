Власти США совместно с партнерами рассматривают шаги возможных действий против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и чиновников страны из-за выдачи ордера на арест кандидата от опозиции на президентских выборах Эдмундо Гонсалеса.
Кирби анонсировал «варианты действий» США против Мадуро
Комментарии
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федор
Позор офицерского корпуса пиндосов. Ты лжец и просто погань. Мразота ты можешь угрожать только своей бабушке!!!!
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14 час.
В
Валерий
Спецслужба Венесуэлы сорвала операцию "Бриз" ЦРУ по устранению Мадуро. Поэтому Кирби подает новые «варианты действий» США против Мадуро.
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13 час.
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