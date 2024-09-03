Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 929 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Пульхерия Djem
    САТАНИСТ!Песков ответил Зе...
  • Сергей Плугарев
    Да то какие то общественники, но бдительность не помешает.В Европе предложи...
  • Сергей Плугарев
    В принципе согласен с Вами. Нобелевский комитет протух еще раньше чем олимпийскийВ Европе предложи...

Кирби анонсировал «варианты действий» США против Мадуро

Кирби анонсировал «варианты действий» США против Мадуро

Власти США совместно с партнерами рассматривают шаги возможных действий против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и чиновников страны из-за выдачи ордера на арест кандидата от опозиции на президентских выборах Эдмундо Гонсалеса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
федор
Позор офицерского корпуса пиндосов. Ты лжец и просто погань. Мразота ты можешь угрожать только своей бабушке!!!!
Ответить
14 час.
В
Валерий
Спецслужба Венесуэлы сорвала операцию &quot;Бриз&quot; ЦРУ по устранению Мадуро. Поэтому Кирби подает новые «варианты действий» США против Мадуро.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх