Мышам и обезьянам пересаживают головы: зачем это нужно?Могут ли люди рассчитывать на то, что когда-то будут жить вечно? Учёный ответил, что такая вероятность есть, но для этого нужно научиться трансплантировать голову на другое тело.
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