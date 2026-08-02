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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гюнтер Штайнер о календаре «Ф-1»: «В Европе нет смысла гоняться в ноябре и декабре – слишком высоки риски из-за погоды»

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер высказался о предполагаемом завершении сезона «Формулы-1» в Европе и проведении Гран-при Бахрейна в Малайзии .

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