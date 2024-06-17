Все серьезнее, чем во время Карибского кризиса – Стариков

Заход российских военных кораблей на Кубу – это тревожный сигнал для Запада. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».