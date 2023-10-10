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СКР завершил расследование дела об убийстве военкора Владлена Татарского

СКР завершил расследование дела об убийстве военкора Владлена Татарского

Подозреваемой Дарье Треповой предъявлено обвинение по нескольким уголовным статьямСледственный комитет Российской Федерации сообщил о завершении расследования уголовного дела об убийстве военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге весной 2023 года.

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