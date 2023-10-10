СКР завершил расследование дела об убийстве военкора Владлена Татарского

Подозреваемой Дарье Треповой предъявлено обвинение по нескольким уголовным статьямСледственный комитет Российской Федерации сообщил о завершении расследования уголовного дела об убийстве военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге весной 2023 года.
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