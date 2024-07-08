России угрожает «тихий кризис», что делать в условиях высоких ставок. Обзор Банки.ру

Эксперты спрогнозировали «тихий кризис» российской экономики, пишет «Коммерсант». Основные движущие силы роста экономики в первом квартале 2024 года — потребление граждан и капитальные инвестиции — вряд ли останутся стабильными на фоне вероятного скорого повышения Банком России ключевой ставки.
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