Капитан ВМС США Табах призвал не стесняться геноцида россиян

"Агрессию может загасить только еще большая агрессия", — заявил он.РИА Новости В качестве примера Табах привел "уничтожение половины населения" Третьего рейха и сброс американцами атомных бомб на японские города Хиросиму и Нагасаки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии