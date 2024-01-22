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Капитан ВМС США Табах призвал не стесняться геноцида россиян

Капитан ВМС США Табах призвал не стесняться геноцида россиян

"Агрессию может загасить только еще большая агрессия", — заявил он.РИА Новости В качестве примера Табах привел "уничтожение половины населения" Третьего рейха и сброс американцами атомных бомб на японские города Хиросиму и Нагасаки.

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Комментарии
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Лев Добрый
Этого мерзавца следует замочить, без предварительных условий!👍👈⚔️👀
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16 час.

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