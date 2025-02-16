Два полицейских погибли в секторе Газа при атаке израильского беспилотника

REUTERS/Hatem Khaled TPX IMAGES OF THE DAY Два сотрудника полиции погибли, один ранен в секторе Газа при ударе израильского беспилотника, сообщает Al Jazeera со ссылкой на министерство внутренних дел палестинского анклава.
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