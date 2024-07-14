Мы их всё же вычислили!

Все, в том числе и американцы дружно сочиняют мемы про умение Трампа уклоняться от пуль и реакцию штаба Байдена. Снайпер, стрелявший в Трампа задержан!🤣😂

БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ

"Нет, никто вам не поможет. Все вы вот так же без рук и без ног будете корчиться в русской земле". Аминь.