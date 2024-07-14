+ 18 Осторожно, жесткие кадры! www.yandex.ru/video/preview/10033414978901807837 Мы их всё же вычислили! Наши операторы нашли группу операторов Бабы Яги и прямым попаданием снаряда из Д-30 расчёт ударного дрона ВСУ уничтожен.
Мы их всё же вычислили!
Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Все, в том числе и американцы дружно сочиняют мемы про умение Трампа уклоняться от пуль и реакцию штаба Байдена. Снайпер, стрелявший в Трампа задержан!🤣😂
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7 час.
Любовь
Шон Пен оказывается тот ещё пидрило.
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5 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
"Нет, никто вам не поможет. Все вы вот так же без рук и без ног будете корчиться в русской земле". Аминь.
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2 час.
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