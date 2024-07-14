Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    А с какого перепуга Россия таким особям должна быть матерью ?Просчиталась, но ...
  • лидия кошель
    Правильно что её не пустили, пусть едет к себя в укропию.Просчиталась, но ...
  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    "Нет, никто вам не поможет. Все вы вот так же без рук и без ног будете корчиться в русской земле". Аминь.Мы их всё же вычи...

Мы их всё же вычислили!

Мы их всё же вычислили!

+ 18  Осторожно, жесткие кадры! www.yandex.ru/video/preview/10033414978901807837 Мы их всё же вычислили! Наши операторы нашли группу операторов Бабы Яги и прямым попаданием снаряда из Д-30 расчёт ударного дрона ВСУ уничтожен.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Все, в том числе и американцы дружно сочиняют мемы про умение Трампа уклоняться от пуль и реакцию штаба Байдена. Снайпер, стрелявший в Трампа задержан!🤣😂
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7 час.
Любовь
Шон Пен оказывается тот ещё пидрило.
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5 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
&quot;Нет, никто вам не поможет. Все вы вот так же без рук и без ног будете корчиться в русской земле&quot;. Аминь.
Ответить
2 час.

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