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Кинопоказ «Хроника Победы, Хроника мечты»

Кинопоказ «Хроника Победы, Хроника мечты»

Вечер документального кино «Хроника Победы, Хроника мечты» в кинотеатре «Иллюзион» — событие, приуроченное к 80-летию Великой Победы и объединяющее в себе живую память, сильные эмоции и интеллектуальное осмысление исторических событий.

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