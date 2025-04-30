Кинопоказ «Хроника Победы, Хроника мечты»

Вечер документального кино «Хроника Победы, Хроника мечты» в кинотеатре «Иллюзион» — событие, приуроченное к 80-летию Великой Победы и объединяющее в себе живую память, сильные эмоции и интеллектуальное осмысление исторических событий.
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