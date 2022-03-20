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В Архангельской области загорелся склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров

В Архангельской области загорелся склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров

В Архангельской области загорелся склад. Возгорание произошло на площади 2,5 тысячи квадратных метров, говорится в Telеgram-канале МЧС России.

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