Десантники показали тренировки штурмовиков в приграничье Курской области

КУРСК, 6 мая. /ТАСС/. Бойцы штурмовых подразделений 56-го гвардейского полка ВДВ в перерывах между боевыми задачами проходят дополнительную подготовку и боевое слаживание в тыловом районе приграничья Курской области.
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