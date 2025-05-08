Легко дрессируются и обожают людей: 5 пород собак, которые подойдут хозяевам-новичкам

Зачастую люди совершают одну и ту же ошибку: выбирают собаку, ориентируясь лишь на ее внешний вид. Например, от этого страдают доберманы: это очень фотогеничные, грациозные и сильные животные, к которым требуется особый подход.
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