26 грузовиков попали в снежный занос в области Жетысу

26 человек спасли из снежного заноса в Жетысуской области. Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, из-за ухудшения погодных условий и обильного снегопада 26 грузовых автомобилей попали в снежный занос в Алакольском районе между участками Ыргайты и Жаланашколь автодороги Ушарал-Достык.
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