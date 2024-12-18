26 грузовиков попали в снежный занос в области Жетысу

26 человек спасли из снежного заноса в Жетысуской области. Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, из-за ухудшения погодных условий и обильного снегопада 26 грузовых автомобилей попали в снежный занос в Алакольском районе между участками Ыргайты и Жаланашколь автодороги Ушарал-Достык.