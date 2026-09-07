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Регионы России

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В Когалыме установлен рекорд по числу национальностей в полумарафоне

В Когалыме установлен рекорд по числу национальностей в полумарафоне

6 сентября в Когалыме ХМАО-Югры прошёл V Международный Когалымский полумарафон, где впервые состоялся этнозабег с участием представителей 44 национальностей России.

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