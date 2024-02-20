25 сериалов с высоченным рейтингом, которые стоят вашего времени!

Пока почти весь мир переживает за судьбу персонажей «Игры престолов», мы решили собрать список 25 крутых сериалов, у которых высокие оценки, закрученный сюжет, потрясающие актеры, и которые ни в чем не уступают телеадаптации произведений Джорджа Р.