Зрительный залп: самые яркие спектакли 2024

Так получилось, что в уходящем году театры отметились очень удачными инсценировками классических сюжетов — «Тартюф», «Дама с собачкой», «Риголетто», «Собачье сердце», «Наследники», «Муха-Цокотуха», «Плохие хорошие», «Гамлет».