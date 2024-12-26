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Зрительный залп: самые яркие спектакли 2024

Зрительный залп: самые яркие спектакли 2024

Так получилось, что в уходящем году театры отметились очень удачными инсценировками классических сюжетов — «Тартюф», «Дама с собачкой», «Риголетто», «Собачье сердце», «Наследники», «Муха-Цокотуха», «Плохие хорошие», «Гамлет».

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