России предложили новую пенсионную реформу

Основные пункты: раздвоение ПФР, пенсионный возраст по выбору и сокращение социальных взносов.Институт экономики роста имени Столыпина предлагает заново реформировать пенсионную систему России, так как предыдущая попытка успехом не увенчалась.
Основные пункты: раздвоение ПФР, пенсионный возраст по выбору и сокращение социальных взносов.Институт экономики роста имени Столыпина предлагает заново реформировать пенсионную систему России, так как предыдущая попытка успехом не увенчалась.
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