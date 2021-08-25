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России предложили новую пенсионную реформу

России предложили новую пенсионную реформу

Основные пункты: раздвоение ПФР, пенсионный возраст по выбору и сокращение социальных взносов.Институт экономики роста имени Столыпина предлагает заново реформировать пенсионную систему России, так как предыдущая попытка успехом не увенчалась.

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