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SPLETNIK

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"Ищу себя заново в индустрии". Уехавшая в США Анастасия Задорожная рассказала про карьеру в Голливуде

"Ищу себя заново в индустрии". Уехавшая в США Анастасия Задорожная рассказала про карьеру в Голливуде

40-летняя Анастасия Задорожная, которая с 2019 года проживает с семьёй в США, в личном блоге рассуждает о зарубежном кинематографе.

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