Диетолог Волкова порекомендовала пить не более двух чашек чая в день

Человеку необходимо поддерживать водный баланс на протяжении всего дня. Что можно пить кроме воды, а что не рекомендуется, рассказала в беседе с РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики, врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова.
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