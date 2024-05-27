Диетолог Волкова порекомендовала пить не более двух чашек чая в день

Человеку необходимо поддерживать водный баланс на протяжении всего дня. Что можно пить кроме воды, а что не рекомендуется, рассказала в беседе с РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики, врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова.