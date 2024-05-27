Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 061 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексадр Вовк-Михайлов
    На бывшей усраине в лнднр еще полно ждунов продажных пидорасов. После окончания сво нужно провести полную зачистку по...Жительницу ЛНР за...
  • лина любимцева
    ОТИЕВА пела намного лучше Пугачевой. Однако последняя СОЖРАЛА Отиеву.Поэт Маленко заяв...
  • Сергей Андросов
    Педро Зеленский и Педро Санчес.... Все они там педры!Украина и Испания...

Диетолог Волкова порекомендовала пить не более двух чашек чая в день

Диетолог Волкова порекомендовала пить не более двух чашек чая в день

Человеку необходимо поддерживать водный баланс на протяжении всего дня. Что можно пить кроме воды, а что не рекомендуется, рассказала в беседе с РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики, врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх