Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Летчики из РФ и Белоруссии отработали совместное нанесение авиаударов

Летчики из РФ и Белоруссии отработали совместное нанесение авиаударов

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30см, фронтовых бомбардировщиков Су-24, вертолетов армейской авиации Ми-24 и Ми-8 ВКС России поучаствовали в совместном летно-тактическом учении с силами и средствами ВВС и войск ПВО Белоруссии.

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