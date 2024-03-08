«Молодая Гвардия» РТ поздравили ветерана Великой Отечественной с 8 марта

Активисты «Молодой Гвардии» из Татарстана вместе с Рафиковой Альбиной Фаритовной, которая является секретарем Казанской городской Думы, навестили ветерана Великой Отечественной войны — Каззету Иванову Михайловну.
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