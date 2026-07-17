С 1 сентября в школах собираются запустить 2 обязательных курса: "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка"

Минпросвещения России подготовило проект приказа, согласно которому с 1 сентября 2026 года предмет "Основы безопасности и защиты Родины" могут разделить на два обязательных курса: "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка", сообщает "РИА Новости".