С 1 сентября в школах собираются запустить 2 обязательных курса: "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка"

Минпросвещения России подготовило проект приказа, согласно которому с 1 сентября 2026 года предмет "Основы безопасности и защиты Родины" могут разделить на два обязательных курса: "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка", сообщает "РИА Новости".
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