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Директор ФБР Патель о ЧМ-2026: «США провели самый безопасный чемпионат мира в истории. Мы справились и не допустили инцидентов в ходе мероприятия, эквивалентного 78 Супербоулам»

Директор ФБР Кэш Патель заявил, что ЧМ-2026 стал самым безопасным в истории. Турнир проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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