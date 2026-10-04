Суд в Испании арестовал активы Шария и его жены

Что именно изъяли испанские правоохранители у Анатолия Шария? Какую сумму налоговой задолженности вменяют блогеру и его супруге? Почему в деле фигурирует сумма в 10,7 миллиона евро? И какие последствия может иметь арест имущества для блогера? Обыск у Шария в Испании выявил пистолет, золото и криптовалюту на миллионы Испанские правоохранительные органы продолжают расследование в отношении блогера [… Читать далее: https://govorit.