Григорий Бакус: «Смерть красивых женщин на костре — это миф»

: Что инквизиторы называли колдовством и чем расплата за него в средневековой Европе отличалась от наказаний в традиционных сообществах, где по сей день довольно жестоко расправляются с «колдунами»? : Колдовство предполагает прямое вредоносное действие посредством магии.
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