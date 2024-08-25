Григорий Бакус: «Смерть красивых женщин на костре — это миф»

: Что инквизиторы называли колдовством и чем расплата за него в средневековой Европе отличалась от наказаний в традиционных сообществах, где по сей день довольно жестоко расправляются с «колдунами»? : Колдовство предполагает прямое вредоносное действие посредством магии.