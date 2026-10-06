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"Мария‑Ра" подала новый иск к барнаульскому производителю упаковки "Фаскис"

"Мария‑Ра" подала новый иск к барнаульскому производителю упаковки "Фаскис"

Ретейлер требует взыскать более 102 тысяч рублей Алтайский ретейлер "Мария‑Ра" обратился в арбитражный суд с новым иском к барнаульской компании "Фаскис", специализирующейся на производстве упаковки.

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