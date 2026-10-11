Кот открыл кран и затопил квартиру на сотни тысяч рублей – комментарий страховщика

Страховщик Серова прокомментировала, кто виноват, если кот открыл кран и затопил квартиру соседей.Кто виноват, если кот открыл кран и затопил соседей? Об этом рассказала Юлия Серова, начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности Росгосстраха.