Кот открыл кран и затопил квартиру на сотни тысяч рублей – комментарий страховщика

Страховщик Серова прокомментировала, кто виноват, если кот открыл кран и затопил квартиру соседей.Кто виноват, если кот открыл кран и затопил соседей? Об этом рассказала Юлия Серова, начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности Росгосстраха.
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