ИИ займётся развитием школьников

В России приступили к исследованию качества общего образования. Об этом заявили в Рособрнадзоре. «В школах и средних профессиональных учебных заведениях стартует проведение национальных сопоставительных исследований качества общего образования, в рамках которых будет оцениваться, как школы справляются с воспитательной задачей и какой уровень функциональной грамотности демонстрируют обучающиеся», – отметили в ведомстве.