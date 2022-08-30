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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 30 августа 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 30 августа 2022 года

Энергетический прогноз на тридцатое число восьмого месяца две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1222 =Ваше поведение, как эхо, разносится по всем уровням многоуровневого Пространства, включая и ваше собственное = Время проявляет Энергию, которая стремится к завершению ритма и меняет Материю и Пространство = Вы всегда сможете изменить негативный поток мыслей на позитивный, вступив в сотворчество со своим Высшим "Я" =Главное, чем выше уровень сознания человека, тем полнее он использует свои интеллектуальные способности =Голубой цвет способствует общению с другими людьми, подпитывает наши нервные и интеллектуальные Силы = Гравитация есть сознание Планеты, способное проводить определённые процессы, перестройки, переходы = Духовность - это насколько вы позволите войти Божественной Субстанции - Любви Бога - и проявиться через вас = Легко лечиться тому, кто найдёт причину своего заболевания.

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