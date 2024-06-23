Кронпринц Саудовской Аравии отомстил Байдену за оскорбление Москва (Новый День, Елена Васильева) – Завершение действия нефтедолларого соглашения между США и Саудовской Аравией стало местью кронпринца Мухаммеда бин Салмана Джо Байдену.
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