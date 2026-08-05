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Калужские новости

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Калужская область расширила экологические полномочия министерства природы

Калужская область расширила экологические полномочия министерства природы

Министерство природных ресурсов Калужской области теперь будет согласовывать планы снижения сбросов в водные объекты и информировать бизнес о неблагоприятных метеоусловиях для регулирования выбросовВ Калужской области скорректированы полномочия регионального министерства природных ресурсов и экологии.

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