Калужская область расширила экологические полномочия министерства природы

Министерство природных ресурсов Калужской области теперь будет согласовывать планы снижения сбросов в водные объекты и информировать бизнес о неблагоприятных метеоусловиях для регулирования выбросовВ Калужской области скорректированы полномочия регионального министерства природных ресурсов и экологии.
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