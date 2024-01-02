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"Неудержимые-2024"

"Неудержимые-2024"

Уже стали чуть ли не обыденностью нападения на участников СВО. Хоть от местного мелкокриминального элемента, хоть от приезжего.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Инцидент, уж  лучше  прямо говорить, преступление в Челябинске показали по  ТВ. на  7 канале. А надо  в новостях показать по всем каналам, а потом  показать  уже, как наказаны мигранты. А  то  и у нас будет повторение  Европы, где  обнаглевшие мигранты  убивают, насилуют  граждан Европы, а власти  воды  в рот набрали.
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1 час.
ВФ
Владимир Фердман
По всей видимости 90-е годы никуда не уходили, только ву тени прятались
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48 мин.
Аркадий Цыганов
Из силовиков только Бастрыкин что-то озвучивает. Остальные молчат.
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18 мин.

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