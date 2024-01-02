Уже стали чуть ли не обыденностью нападения на участников СВО. Хоть от местного мелкокриминального элемента, хоть от приезжего.
"Неудержимые-2024"
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Инцидент, уж лучше прямо говорить, преступление в Челябинске показали по ТВ. на 7 канале. А надо в новостях показать по всем каналам, а потом показать уже, как наказаны мигранты. А то и у нас будет повторение Европы, где обнаглевшие мигранты убивают, насилуют граждан Европы, а власти воды в рот набрали.
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1 час.
ВФ
Владимир Фердман
По всей видимости 90-е годы никуда не уходили, только ву тени прятались
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48 мин.
Аркадий Цыганов
Из силовиков только Бастрыкин что-то озвучивает. Остальные молчат.
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18 мин.
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