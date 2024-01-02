"Неудержимые-2024"

Владимир Алтайцев

Инцидент, уж лучше прямо говорить, преступление в Челябинске показали по ТВ. на 7 канале. А надо в новостях показать по всем каналам, а потом показать уже, как наказаны мигранты. А то и у нас будет повторение Европы, где обнаглевшие мигранты убивают, насилуют граждан Европы, а власти воды в рот набрали.