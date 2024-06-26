Православные святыни возрождают в Нижегородской области

На Колокольном корпусе Дивеевского монастыря выполнены мозаичные работы, в Арзамасе завершена масштабная реконструкция Воскресенского собора, закончен ремонт фасадов на центральных улицах исторических городов, построены дороги.
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