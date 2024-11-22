2 русских детей на класс из 25 человек. Большой город в 104 км от Москвы, где русских практически нет

Вадим Кузнецов

Сам себя цитирую: Репост, из другого обсуждения, на ту же тему У нас, явно в корыстных целях, любых приезжих в Россию валят в одну общую кучу. Хотя их следует разбить на несколько категорий. Репатрианты: носители и потомки носителей русского языка и русской культуры, оказавшиеся в результате катастрофы 90-х вне российских границ и заранее готовые к вхождению в российское общество. Как правило, знают русский язык как родной, имеют образование и профессию. Эти люди могут, по проходении ряда проверок и после предоставления необходимых документов, претендовать на российский паспорт. Переселенцы, соискатели российского гражданства. Они приезжают, подают прошение о виде на жительство, и по этому виду на жительство живут в России некоторое количество лет. Может быть, десять, может быть, пять. Меньше пяти нельзя. За это время изучают русский язык, законодательство, усваивают образ жизни, социализируются. И все эти годы демонстрируют готовность к адаптации и законопослушание, и желание приносить стране пользу. В случае правонарушений вид на жительство аннулируется, и виновные отправляются в свою страну. Причем в общем неважно, откуда приехали эти люди - хоть из Таджикистана, хоть из Германии, хоть из Южной Африки. Беженцы. Просто прячутся в России от бед. Их пребывание в России по определению временное. Получают от государства какую-то разумную, не слишком большую помощь. Стараются выжить. На гражданство не претендуют. По истечении срока убежища отправляются домой. Гастарбайтеры. С ними проще всего. Приезжают работать, по приглашению конкретного работодателя, который и несет за них ответственность: платит им зарплату по контракту, предоставляет обиталище, оплачивает медицинское обслуживание. Образование детей и прочие материнские капиталы не оплачивает: какие же дети и какие семьи в трудовых лагерях гастарбайтеров? Их контракт закончился, они получают свою плату и отбывают домой. В случае правонарушений со стороны гастарбайтера сам он отвечает по российскому закону, и его работодатель - тоже. Нелегалы. Преступники по определению. Попали в Россию неизвестно как, занимаются непонятно чем. Некоторые покупают паспорта, тащат с собой огромные семьи. Русский язык знают плохо или не знают вообще, социализироваться в российское общество не желают, на российский закон и российское государство плевать хотели. Живут так, как им привычно, а захваченную территорию объявляют "своей". Хотят каких-то там прав, хотя по у них право только одно: дожить до депортации, обязательно за свой счет. А доживать они должны в иммиграционной тюрьме. Если у них нет денег на дорогу до своей страны, можно им позволить эти деньги заработать, под охраной. Если нелегал притащил с собой пол-кишлака своих родственников, то родственников следует депортировать немедленно, а потраченные средства нелегал отработает. О мотивации иностранцев какие иностранцы? С репатриантами все понятно, они возвращаются на историческую Родину. С беженцами тоже понятно, они хотят жить. Переселенцы, соискатели российского гражданства? Скорее всего, они хотят получить российское гражданство, стать россиянами. Глядя на то, что сейчас в мире делается, этих людей понять тоже очень просто. Гастарбайтеры - вахтовики? Это люди, которые хотят заработать средства для себя и своих, оставшихся на родине, семей. Законным образом. Вполне похвальное желание. Нелегалы? Так и разбойник зачем-то душегубствует. Кто впускает сюда нелегалов? Законы, принятые в 90-х, непрофессиональные законодатели, которые не смогли сформулировать понятие "соотечественник". Коррупционеры, которые желают иметь прибыль от труда нелегалов, а еще желают переложить ВСЕ издержки, связанные с нелегалами, на государство и на общество. Лобби рабовладельцев и коррупционеров в Госдуме, которые блокируют любые попытки навести в законодательстве порядок. Избиратель, который голосует за эту нечисть, делая ее присутствие в Думе легитимным. Правоохранители, которые не желают выполнять свои прямые обязанности - не то, чтобы защищать население, но даже защищать законность, как ее ни понимай. Прокуратура и суд, которые плюют на факт нарушения правоохранителями присяги. Надеюсь, никого не забыл?