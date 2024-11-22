Avia.pro - СМИ Всё чаще на страницах местных новостей и в разговорной повседневности обсуждаются явления, которые не оставляют равнодушным никого: российские города, деревенские посёлки становятся всё более многонациональными.
2 русских детей на класс из 25 человек. Большой город в 104 км от Москвы, где русских практически нет
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Вадим Кузнецов
Сам себя цитирую: Репост, из другого обсуждения, на ту же тему У нас, явно в корыстных целях, любых приезжих в Россию валят в одну общую кучу. Хотя их следует разбить на несколько категорий. Репатрианты: носители и потомки носителей русского языка и русской культуры, оказавшиеся в результате катастрофы 90-х вне российских границ и заранее готовые к вхождению в российское общество. Как правило, знают русский язык как родной, имеют образование и профессию. Эти люди могут, по проходении ряда проверок и после предоставления необходимых документов, претендовать на российский паспорт. Переселенцы, соискатели российского гражданства. Они приезжают, подают прошение о виде на жительство, и по этому виду на жительство живут в России некоторое количество лет. Может быть, десять, может быть, пять. Меньше пяти нельзя. За это время изучают русский язык, законодательство, усваивают образ жизни, социализируются. И все эти годы демонстрируют готовность к адаптации и законопослушание, и желание приносить стране пользу. В случае правонарушений вид на жительство аннулируется, и виновные отправляются в свою страну. Причем в общем неважно, откуда приехали эти люди - хоть из Таджикистана, хоть из Германии, хоть из Южной Африки. Беженцы. Просто прячутся в России от бед. Их пребывание в России по определению временное. Получают от государства какую-то разумную, не слишком большую помощь. Стараются выжить. На гражданство не претендуют. По истечении срока убежища отправляются домой. Гастарбайтеры. С ними проще всего. Приезжают работать, по приглашению конкретного работодателя, который и несет за них ответственность: платит им зарплату по контракту, предоставляет обиталище, оплачивает медицинское обслуживание. Образование детей и прочие материнские капиталы не оплачивает: какие же дети и какие семьи в трудовых лагерях гастарбайтеров? Их контракт закончился, они получают свою плату и отбывают домой. В случае правонарушений со стороны гастарбайтера сам он отвечает по российскому закону, и его работодатель - тоже. Нелегалы. Преступники по определению. Попали в Россию неизвестно как, занимаются непонятно чем. Некоторые покупают паспорта, тащат с собой огромные семьи. Русский язык знают плохо или не знают вообще, социализироваться в российское общество не желают, на российский закон и российское государство плевать хотели. Живут так, как им привычно, а захваченную территорию объявляют "своей". Хотят каких-то там прав, хотя по у них право только одно: дожить до депортации, обязательно за свой счет. А доживать они должны в иммиграционной тюрьме. Если у них нет денег на дорогу до своей страны, можно им позволить эти деньги заработать, под охраной. Если нелегал притащил с собой пол-кишлака своих родственников, то родственников следует депортировать немедленно, а потраченные средства нелегал отработает. О мотивации иностранцев какие иностранцы? С репатриантами все понятно, они возвращаются на историческую Родину. С беженцами тоже понятно, они хотят жить. Переселенцы, соискатели российского гражданства? Скорее всего, они хотят получить российское гражданство, стать россиянами. Глядя на то, что сейчас в мире делается, этих людей понять тоже очень просто. Гастарбайтеры - вахтовики? Это люди, которые хотят заработать средства для себя и своих, оставшихся на родине, семей. Законным образом. Вполне похвальное желание. Нелегалы? Так и разбойник зачем-то душегубствует. Кто впускает сюда нелегалов? Законы, принятые в 90-х, непрофессиональные законодатели, которые не смогли сформулировать понятие "соотечественник". Коррупционеры, которые желают иметь прибыль от труда нелегалов, а еще желают переложить ВСЕ издержки, связанные с нелегалами, на государство и на общество. Лобби рабовладельцев и коррупционеров в Госдуме, которые блокируют любые попытки навести в законодательстве порядок. Избиратель, который голосует за эту нечисть, делая ее присутствие в Думе легитимным. Правоохранители, которые не желают выполнять свои прямые обязанности - не то, чтобы защищать население, но даже защищать законность, как ее ни понимай. Прокуратура и суд, которые плюют на факт нарушения правоохранителями присяги. Надеюсь, никого не забыл?
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8 час.
Вадим Кузнецов
Об обращении с иностранцами Если нужен специалист, то пусть и едет специалист. Его семья тут не нужна никак. Он едет как гастарбайтер, как вахтовик. Он живет в жилье, которое организовал его работодатель, он там живет под ответственность работодателя. Его медобслуживание оплачивает работодатель. Одним словом, полная ответственность работодателя. Какая семья, какие дети в трудовом лагере? Школа. Видимо, тут речь идет уже о переселенцах, желающих стать россиянами. У родителей вид на жительство и работа, но гражданства еще нет. Таким образом, бесплатное образование только базовое. Тут, наверное, государство могло бы помочь, частично и в разумных пределах. Халяву обычно не ценят и, если родители оплачивают хотя бы часть образования детей, то и относиться к нему будут серьезнее. И к поведению тоже, поскольку в случае совсем уж грубых нарушений (нападения, побои, разбой и прочее) вид на жительство может быть аннулирован. Если ребенок не владеет русским языком вовсе, то в школу он не попадает: никто из-за него не должен терять качество образования. Возможно, государство сможет предоставить этому ребенку какую-то помощь в изучении русского языка, за умеренную плату. То же самое отосится и к медицинскому обслуживанию. Если семья откровенно не желает принимать российский образ жизни, ведет себя асоциально, вид на жительство тю-тю и отъезд на родину, здравствуй! В России есть институция участковых инспекторов полиции, есть ПДН. Всегда можно отследить поведение претендентов на российское гражданство, все десять лет, которые они будут его ожидать. Если в семье работают все старшие члены, то их дети обслуживаются по полису работающих. А если только один человек - то у всех остальных медуслуги частично платные.
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8 час.
Вадим Кузнецов
Меня раздражает то, что мошенники сваливают в одну кучу сразу всех иностранцев, оказавшихся в России, из разных стран, с разными мотивами. А в качестве "мигранта типового резинового" нам показывают каких то дикарей и преступников. А тот же Сноуден, например, тоже мигрант. И те буры-фермеры из Южной Африки, люди с огромным опытом успешных сельскохозяйственных работ, которые пытались уехать в Россию, те же немцы, русские и не очень, которые по слухам очень настроены на жизнь в России - они ведь тоже мигранты. Но в один ряд с дикарствующими абу-бандитами и прочими туземными бандитами их никак не поставишь. Потому что эти люди намерены жить по-человечески, соблюдать законы, принимать наш образ жизни и приносить России пользу.
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8 час.
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