Аксенов объявил эвакуацию в пострадавшем от обстрела ВСУ районе Крыма

В Крыму началась эвакуация населения сел. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов.«Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе», — написал Аксенов в своем telegram-канале.