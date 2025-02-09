Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр крот
    Если хорошо воюешь то у нас могут посадитьТак враньё команд...
  • Амара Карпова
    ЧЕЛОВЕЧИЩЕ❤️Медсестра санбата...
  • Вера смелых
    Блин, Шейнин скурвился до того, что у него с передач не вылазят те, кого к стенке давно надо было бы поставить. И , г...После скандала на...

В Самаре по решению суда в госсобственность вернули земли детского лагеря "Кировец"

В Самаре по решению суда в госсобственность вернули земли детского лагеря "Кировец"

Суд ограничил использование земли.Суд Самарской области принял решение вернуть детский трудовой лагерь "Кировец" в государственную собственность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Maxim
Провести ревизию всех смен назначений земель: сх, пром, особенно лесной фонд, с 1991, подписантов - в ГУЛАГ..
Ответить
19 час.
наверх