Суд арестовал выплаты по евробондам Беларуси в пользу российского инвестора

Арбитражный суд Кемеровской области наложил обеспечительные меры в виде ареста денежных средств в размере 964,3 тысяч белорусских рублей (почти 27 млн российских рублей), поступивших в Беларусбанк от Минфина Беларуси, по ходатайству российского частного инвестора Игоря Прокудина в рамках дела о взыскании причитающихся ему купонных выплат по белорусским еврооблигациям, следует из решения суда (первым на него обратило внимание РБК).
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