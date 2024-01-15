Суд арестовал выплаты по евробондам Беларуси в пользу российского инвестора

Арбитражный суд Кемеровской области наложил обеспечительные меры в виде ареста денежных средств в размере 964,3 тысяч белорусских рублей (почти 27 млн российских рублей), поступивших в Беларусбанк от Минфина Беларуси, по ходатайству российского частного инвестора Игоря Прокудина в рамках дела о взыскании причитающихся ему купонных выплат по белорусским еврооблигациям, следует из решения суда (первым на него обратило внимание РБК).