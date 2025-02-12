Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    А что, эти дебилы реально думали, что сша будет за них погибать (причём всей страной)?Киев отреагировал...
  • Eduard
    Вас Украина не касается вообще! Иди лемом со своими советами!Хегсет объяснил, ...
  • Eduard
    Это режим Киева напал на Донбасс,не им жертву из себя изображать!Хегсет объяснил, ...

Матвеев заявил, что Зеленский продает недра, за которые проливал кровь его дед

Владимир Зеленский ради своего режима продает украинские недра США, за которые в Великую Отечественную войну проливал кровь его дед, сказал РИА Новости эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх