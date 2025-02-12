Владимир Зеленский ради своего режима продает украинские недра США, за которые в Великую Отечественную войну проливал кровь его дед, сказал РИА Новости эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.
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